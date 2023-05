Riassunto: L&T Technology Services e Critical Manufacturing supportano il percorso di Danfoss verso la produzione intelligente

BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader mondiale specializzato nei servizi di ingegneria, oggi annuncia un partenariato con Critical Manufacturing, fornitore di innovativi sistemi di esecuzione della produzione (MES, Manufacturing Execution System) pronti per il futuro. Questa alleanza strategica prevede, inizialmente, una collaborazione tra le aziende e il gruppo ingegneristico multinazionale Danfoss per l’implementazione di una struttura digitale completa, in grado di sfruttare appieno tecnologie all’avanguardia e capacità di prossima generazione.

LTTS collabora con gli operatori internazionali di fabbriche per ottimizzare l’efficienza, migliorare la produttività e semplificare le operazioni, garantendo al contempo la conformità rispetto agli standard di sostenibilità globali. Il sistema MES di Critical Manufacturing è stato ideato sin dalle origini per adottare le tecnologie dell’Industria 4.0 e fornire un percorso completo alla fabbricazione intelligente di prodotti sofisticati e complessi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

