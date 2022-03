Riassunto: L&T Technology Services conquista il riconoscimento di “Fornitore dell’anno” e “Fornitore-partner” di John Deere

LTTS ottiene un doppio riconoscimento per le prestazioni eccezionali riguardo alla qualità dei servizi e dei prodotti nonché per l’impegno verso un continuo miglioramento

BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), prestigiosa azienda globale specializzata in servizi ingegneristici, ha ottenuto il riconoscimento di Fornitore dell’anno e Fornitore-partner per il 2021 nell’ambito del programma di conseguimento dell’eccellenza (Achieving Excellence, AE) di John Deere.

Lo status di partner è la valutazione più alta per i fornitori di Deere & Company. L’azienda indiana LTTS è stata scelta per questo riconoscimento per la sua dedizione alla fornitura di prodotti e servizi di qualità eccezionale nonché per l’impegno verso un continuo miglioramento.

LTTS fornisce a John Deere diversi servizi, tra cui servizi ingegneristici in aree quali digitalizzazione, simulazione prodotti, sviluppo e convalida di software integrati, progettazione meccanica, analisi e gestione dei costi.

I fornitori partecipanti al programma di conseguimento dell’eccellenza vengono valutati ogni anno in diverse categorie di prestazioni tra cui qualità, gestione dei costi, consegna, supporto tecnico e lunghezza d’onda, intesa come parametro di reattività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Aniruddha Basu



L&T Technology Services Limited



E-mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Telefono: +91-80-67675173