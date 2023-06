Riassunto: L&T Technology Services amplia le relazioni commerciali con PTC per offrire soluzioni di produzione digitale al settore aerospaziale e militare

– L’evento congiunto al Paris Air Show fornirà una panoramica sulle opportunità di trasformazione digitale per i clienti finali grazie all’utilizzo di ThingWorx di PTC e alle capacità di ingegneria digitale di LTTS

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), azienda indiana leader mondiale specializzata nei servizi di ingegneria, oggi ha annunciato l’ampliamento delle relazioni commerciali con PTC per progettare soluzioni già pronte per il futuro destinate al settore aerospaziale, militare e dei trasporti. Le parti utilizzeranno l’applicazione Windchill® di PTC per la gestione del ciclo di vita dei prodotti e dei dati di produzione (PLM/PDM, Product Lifecycle Management/Product Data Management) per servire i player del segmento aerospaziale e della difesa e per supportarli con un digital thread dalle fasi della progettazione fino a quelle produttive.

