Riassunto: L’ospedale Germans Trias i Pujol in Spagna lancia un programma di teleassistenza e gestione remota dei pazienti con gli orologi medici Masimo W1 ® e i dispositivi di monitoraggio continuo dei parametri vitali Radius VSM™

L’ambito del progetto SESHAT presso il pioneristico ospedale, parte dell’Istituto di sanità catalano, comprende la distribuzione di fino a 1.000 orologi Masimo W1, 100 Radius VSM e numerose altre soluzioni Hospital Automation™ di Masimo

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Masimo (NASDAQ: MASI) ha oggi annunciato che Germans Trias i Pujol, un ospedale all’avanguardia al servizio di oltre 800.000 persone a nord di Barcellona, in Spagna, sta lanciando un’iniziativa innovativa di teleassistenza e gestione remota dei pazienti utilizzando la tecnologia Masimo. Il progetto SESHAT si concentra sull’utilizzo di tecnologie indossabili avanzate e della connettività wireless per consentire ai medici di tenere traccia da remoto dei dati fisiologici dei pazienti in tempo quasi reale, ovunque siano, sia che il paziente si trovi in un’altra zona dell’ospedale o a casa.









