Riassunto: Longevity Science Foundation lancia il programma di voto decentralizzato su base blockchain

I donatori utilizzeranno ‘LSF Points’ per selezionare progetti da finanziare

ZUG, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–La Longevity Science Foundation (LSF) — un’organizzazione svizzera non profit dedicata all’estensione della durata della vita umana sana, ha annunciato oggi che utilizzerà la tecnologia blockchain nel suo processo di selezione dei finanziamenti. Per farlo, la Fondazione ha creato LSF Points, che verranno distribuiti a tutti i donatori della Fondazione. Questi token non monetari consentiranno loro di votare i progetti e le proposte considerati idonei al finanziamento da parte della Fondazione. Tutti i progetti presi in considerazione verranno prima scelti da LSF Visionary Board per idoneità tecnica, impatto e qualità scientifica.

