Riassunto: LoadSpring Solutions annuncia la promozione del Dr. Asif Sharif ad Amministratore Delegato mentre amplia le operazioni in EMEA

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–LoadSpring Solutions, azienda leader nella gestione globale del cloud, è lieta di annunciare la promozione del Dr. Asif Sharif all’incarico di Amministratore Delegato per LoadSpring Solutions Ltd. Asif dirigerà le operazioni EMEA all’estero, rafforzando la presenza di LoadSpring in Europa, Medio Oriente e Asia.

Asif entra in azienda con un’ampia esperienza nei controlli di progetti su cloud, gestione dei programmi e collaborazione nell’ambito della strategia di trasformazione digitale di LoadSpring. Il neo AD collabora con i clienti in ISV, consulenze internazionali e istituti accademici da oltre 20 anni, aiutando grandi organizzazioni internazionali specializzate in costruzioni a offrire progetti su base cloud che utilizzano tecnologia per la trasformazione aziendale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

