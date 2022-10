Riassunto: Lo studio globale sui CTO di Lenovo avvalora la visione di un “New IT” per la definizione di un futuro più intelligente

RALEIGH, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Una nuova ricerca globale di Lenovo su 500 Chief Technology Officer (CTO) di diversi settori e paesi, pubblicata oggi in occasione dell’evento globale sull’innovazione “Tech World” dell’azienda, rivela le loro percezioni sul futuro della tecnologia.

Lo studio svela risultati interessanti sui punti di vista dei CTO globali su come l’IT tradizionale continuerà ad evolversi in un’architettura “New IT”, in cui i dispositivi client, l’edge computing, il cloud computing, il network e l’intelligenza artificiale opereranno congiuntamente per affrontare i punti di criticità più comuni dei CTO e fornire loro soluzioni che favoriscono un’ulteriore digitalizzazione globale in tutti i settori.

