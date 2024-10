Riassunto: Lo studio di ACI Worldwide rivela che i pagamenti in tempo reale aumenteranno il PIL globale di 285,8 miliardi di dollari e creeranno 167 milioni di nuovi titolari di conti bancari entro il 2028

Secondo il rapporto di ACI Worldwide “Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion”, i pagamenti in tempo reale generano crescita economica e iniettano milioni nell’ecosistema finanziario

OMAHA, Nebraska–(BUSINESS WIRE)–I pagamenti in tempo reale genereranno 285,8 miliardi di dollari di ulteriore crescita del PIL globale e creeranno più di 167 milioni di nuovi titolari di conti bancari entro il 2028, secondo un nuovo report pubblicato da ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), un innovatore originale nella tecnologia dei pagamenti globali, in collaborazione con The Centre for Economics and Business Research (Cebr).









Il secondo rapporto di ACI Worldwide Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion si avvale dei dati di 40 paesi per rivelare, per la prima volta, un collegamento empirico tra pagamenti in tempo reale e inclusione finanziaria.

