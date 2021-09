Riassunto: Lo Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) impiegherà sul territorio nazionale kit RFID per l’archiviazione intelligente di Biolog-id

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–L’SNBTS (Scottish National Blood Transfusion Service) – l’ente scozzese per le trasfusioni – impiegherà dispositivi di inventariazione prodotti da Biolog-id per ottimizzare la gestione dei suoi prodotti ematici nel paese. Questo programma, reso possibile dalla tecnologia avanzata di Biolog-id, ottimizzerà i complessi processi di inventariazione e distribuzione del sangue in sedi lontane, aumentando la visibilità e l’efficienza gestionale di questi prodotti che salvano vite nei trasferimenti fra i centri ematici della Scozia e ciascuna banca del sangue remota.

Progettata per i professionisti sanitari specializzati nel campo della trasfusione, l’apposita soluzione di Biolog combina dispositivi con funzionalità RFID (identificazione a radiofrequenza) basati su un motore IT proprietario e su etichette elettroniche.

