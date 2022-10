Riassunto: Liva Health nomina un nuovo CEO con l’obiettivo di potenziare la crescita globale

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Liva Health, uno dei principali operatori europei di coaching per la salute digitale evidence-based, è lieto di annunciare la nomina di Shahram Sharif a nuovo CEO del gruppo.

Sharif si concentrerà sull’ambizione di Liva Health di incrementare i propri servizi digitali al fine di affrontare le patologie croniche attraverso strumenti digitali che offrano risultati clinici significativi, a prezzi accessibili e su scala.

Il co-fondatore e presidente di Liva Health, Rune Bech, ha dichiarato: “Questa nomina rafforzerà la crescita globale di Liva Health come leader del coaching digitale scalabile e personalizzato per la salute delle persone affette da patologie croniche legate allo stile di vita, come il diabete di Tipo 2, l’obesità o le malattie cardiovascolari”.

Contacts

Rune Bech, chairman and co-founder



telefono +45 20 28 96 66



www.livahealth.com