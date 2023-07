Riassunto: Little Cinema Digital estende l’utilizzo di Verimatrix Streamkeeper, guidando la sempre più frequente digitalizzazione delle anteprime di Hollywood

Uno studio digitale all’avanguardia estende l’utilizzo delle tecnologie di protezione e antipirateria dei video di Verimatrix nella sua premiata piattaforma ‘Backstage’ per aiutare i clienti del settore dell’intrattenimento a produrre oltre 450 eventi di anteprima esclusiva ad oggi e non solo.

Le tecnologie Streamkeeper Multi-DRM e Watermarking di Verimatrix sono state integrate nella piattaforma di Little Cinema Digital per consentire agli studi e alle reti di streaming di ospitare in modo sicuro anteprime di film, programmi televisivi e streaming con un solo clic.

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), l’azienda leader nell’alimentazione del moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, oggi ha annunciato che l’azienda newyorkese candidata agli Emmy Awards Little Cinema Digital, già cliente della tecnologia Verimatrix per la protezione dei video, ha recentemente ampliato il suo rapporto con Verimatrix per includere attualmente le più avanzate tecnologie Streamkeeper Multi-DRM e Streamkeeper Watermarking al fine di accelerare e snellire ulteriormente la sua attività di eventi digitali in rapida crescita.

