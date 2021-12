Riassunto: L’Istituto per la trasformazione digitale di C3.ai annuncia un invito per la presentazione di proposte per la trasformazione delle infrastrutture essenziali di protezione e cybersicurezza attraverso l’intelligenza artificiale

BERKELEY, California e URBANA, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Il C3.ai Digital Transformation Institute (Istituto per la trasformazione digitale di C3) invita studenti, sviluppatori di software e ricercatori a contribuire al progresso scientifico nel campo della trasformazione digitale basata sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) con l’intento di rafforzare le infrastrutture essenziali di protezione e sicurezza informatica (information security, Infosec).

“La cybersicurezza è un problema esistenziale” ha dichiarato Thomas M. Siebel, presidente e amministratore delegato di C3 AI, tra i maggiori fornitori di software aziendali basati sull’intelligenza artificiale. “Stiamo chiamando a raccolta le menti migliori del pianeta per sviluppare soluzioni AI innovative che consentano di attuare un miglioramento scalare nel campo della protezione dei sistemi IT, OT e per le infrastrutture essenziali.”

“Intelligenza artificiale avanzata e apprendimento automatico offrono la migliore opportunità per progettare sistemi di difesa efficaci” ha dichiarato il condirettore del DTI di C3.ai presso l’Università della California di Berkeley, S. Shankar Sastry, specializzato in ricerche sulla cybersicurezza.

