Riassunto: L’innovazione incontra la normativa: webinar internazionale esplora le strategie antifumo più efficaci

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–We Are Innovation ha ospitato il webinar ” Innovation Meets Regulation: The 2024 Effective Anti-Smoking Policies Global Index .” Questo potente intervento ha dato il via ufficiale alla campagna dedicata al lancio dell’ indice antifumo . Il webinar, che ospita membri del Parlamento europeo, esperti normativi, economisti ed esperti di innovazione, ha fatto luce sui quadri di riferimento normativi in materia di politiche antifumo delle autorità globali più importanti del settore.





Federico N. Fernández ha dichiarato, “A We Are Innovation lavoriamo a questioni che richiedono strategie e soluzioni innovative. Un’area di cui abbiamo riscontrato un importante potenziale di migioramento è quella dei prodotti a base di nicotina innovativi. Il nostro indice comprende una popolazione globale di 5,5 miliardi di persone, offrendo in tal modo la possibilità di individuare le differenze tra le politiche antifumo globali e le aree di miglioramento.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

info@somosinnovacion.lat

+44 7460 970216