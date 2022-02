Riassunto: L’innovativa azienda di soluzioni tecnologiche per il settore finanziario Streetbeat raccoglie finanziamenti per 10 milioni di dollari, supera il tetto di oltre 35.000 clienti in un mese di distribuzione della versione beta e totalizza 125.000…

La startup della Silicon Valley lancia una piattaforma per consentire ai singoli investitori di sfruttare strategie, dati e tecnologie usate dai professionisti

L’innovativa azienda di soluzioni tecnologiche per il settore finanziario Streetbeat raccoglie finanziamenti per 10 milioni di dollari, supera il tetto di oltre 35.000 clienti in un mese di distribuzione della versione beta e totalizza 125.000 ordini di compravendita nella prima settimana

Streetbeat, la società sviluppatrice di un’app gratuita per attività di negoziazione e investimento in azioni e criptovalute con una piattaforma proprietaria di interscambio basata su strategie di investimento professionali, ha annunciato oggi la chiusura di un finanziamento di avvio da 10 milioni di dollari guidato da TTV Capital con il sostegno aggiuntivo di investitori come Seraph Group e AAF Management Ltd. Streetbeat, la cui base di clienti cresce del 18% ogni settimana, sta creando una piattaforma di interscambio di strategie di negoziazione per fornire a ogni utente un elenco personalizzato di raccomandazioni basate sui rispettivi interessi e profili di rischio.

