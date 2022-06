Riassunto: Lineage Logistics espande la propria soluzione di evasione degli ordini per i marchi direct-to-consumer

Gli investimenti effettuati da Lineage nell’evasione degli ordini di beni distribuiti direttamente ai consumatori (Direct-to-Consumer Fulfillment) comprendono l’acquisizione recente di Perishable Shipping Solutions, leader nell’evasione di ordini di e-commerce di alimenti deperibili

Si tratta di una delle prime soluzioni complete di e-commerce per la catena del freddo

NOVI, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Lineage Logistics, LLC (“Lineage” o la “Società”), il fornitore più grande e innovativo al mondo di soluzioni logistiche a temperatura controllata e REIT industriali, ha annunciato oggi un’espansione della sua soluzione di evasione degli ordini di beni distribuiti direttamente ai consumatori (direct-to-consumer, D2C) per la creazione di un leader nel settore del commercio elettronico di merci deperibili.

Come parte dell’investimento di Lineage nel ramo D2C, Lineage ha acquisito Perishable Shipping Solutions (“PSS”), il maggiore servizio di evasione degli ordini di e-commerce pick and pack per i marchi che richiedono lo stoccaggio e la spedizione a temperatura controllata.

