Riassunto: Lineage amplia le proprie strutture a Dallas (Texas)

La nuova struttura dell’azienda a Lancaster contribuirà a soddisfare la domanda crescente di capacità da parte dei clienti, andando ad ampliare la vasta rete di Lineage in Texas

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Lineage, tra i leader mondiali in ambito di soluzioni integrate e REIT per immobili industriali a temperatura controllata, ha annunciato in data odierna l’inaugurazione della sua ultima struttura a Lancaster, in Texas. L’aggiunta dello stabilimento a Lancaster nella contea di Dallas va ad ampliare la presenza di Lineage in Texas, che comprende ora quasi 20 strutture con una capacità di circa 192 milioni di piedi cubi.





La struttura al 4150 N. Dallas Avenue, con un’area di 343.250 piedi quadrati, opererà per soddisfare un ventaglio di esigenze e richieste dei clienti, con oltre 25.000 posizioni per pallet e una configurazione delle scaffalature agevole all’uso pensata per volumi elevati di SKU e picking di casse intensivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

