Riassunto: L’indice ISG™ rileva un rallentamento del mercato europeo dei servizi IT e aziendali nel 4° trimestre

L’ACV combinato del quarto trimestre è sceso dell’1%, con i servizi gestiti in calo del 3% e gli XaaS in aumento dello 0,5%

La regione registra una performance record per l’intero anno

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il mercato europeo dei servizi IT e aziendali ha registrato una leggera flessione nel quarto trimestre, la prima volta negli ultimi 13 trimestri in cui la regione non è riuscita a registrare una crescita su base annua, secondo l’ultimo rapporto sullo stato dell’industria di Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), una società di consulenza e ricerca tecnologica leader a livello mondiale.

L’EMEA ISG Index™, che misura i contratti di outsourcing commerciale con un valore contrattuale annuale (ACV) di 5 milioni di dollari o più, mostra un ACV per il mercato combinato (sia servizi gestiti che cloud-based as-a-service) di 7,2 miliardi di dollari per il quarto trimestre, in calo dell’1% rispetto all’anno precedente.

