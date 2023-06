Riassunto: L’indagine di Spot by NetApp evidenzia l’importanza a livello aziendale delle CloudOps e identifica le principali sfide che i team addetti al cloud devono affrontare per raggiungere il successo

I principali risultati indicano che solo un terzo dei dirigenti IT si sente molto sicuro delle proprie capacità di lavorare in un cloud pubblico

SAN JOSE, California (USA)–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha pubblicato oggi la sua Relazione sullo stato delle CloudOps 2023, un’indagine annuale che analizza lo stato attuale delle CloudOps e le opinioni dei decision maker in ambito IT in merito a come si muovono le rispettive organizzazioni per ottimizzare i loro ambienti. Dall’indagine è emerso che solo il 33% dei dirigenti si sente “molto sicuro” della propria capacità di lavorare in un ambiente cloud pubblico, il che costituisce un aumento rispetto al 2022, quando solo il 21% ha indicato un tale livello di sicurezza.

