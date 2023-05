Riassunto: L’indagine 2023 di Percona sullo stato dei database open source evidenzia come le aziende siano poco inclini a modificare le strategie in questo ambito a fronte dell’incertezza economica

La ripresa dalla pandemia e i trend economici sfavorevoli sono considerati come i principali fattori che spingono al mantenimento dello status quo per quanto riguarda le strategie operative in materia di database per il prossimo futuro

RALEIGH, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Percona, leader nel software, nel supporto e nei servizi per i database open source di livello aziendale, oggi ha annunciato i primi risultati della relazione State of Open Source Database Survey (Indagine sullo stato dei database open source) per il 2023 in occasione dell’appuntamento annuale con la conferenza Percona Live. Secondo l’inchiesta, condotta su quasi 300 professionisti dei database che collaborano con aziende di dimensioni variabili, da quelle medio-piccole fino a quelle più grandi, il mercato dei database attualmente attraversa un periodo di stasi per quanto riguarda le implementazioni e le modifiche, molto probabilmente a causa dell’incertezza economica e della ripresa post-COVID-19.

