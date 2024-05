Riassunto: Lime Trading si allea con la start up TakeProfit per rafforzare la prossima generazione di trader al dettaglio

NEW YORK e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Lime Trading Corp (“Lime Trading”), agenzia di brokeraggio tech-first con sede a New York, è orgogliosa di annunciare la sua partnership strategica con la start up della costa occidentale TakeProfit, una piattaforma di trader all’avanguardia orientata alla comunità con sede a San Francisco, in California. Questa collaborazione è nata dalla convinzione comune che i trader debbano avere accesso ai migliori strumenti e tecnologie, indipendentemente dalla loro strategia. Questa nuova partnership offre ai trader al dettaglio l’accesso alle più recenti innovazioni nel campo di mappatura e dell’analisi tecnica, insieme all’esecuzione delle operazioni di Lime Trading, leader del settore.









Lime Trading è l’unico broker collegato a TakeProfit e offre un accesso esclusivo a un widget di trading nativo della piattaforma TakeProfit.

