Riassunto: Lifezone Metals e Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) firmano un memorandum d’intesa

Il sodalizio strategico assicurerà la produzione più pulita di nichel, rame e cobalto dal Kabanga Nickel Project per l’industria giapponese delle batterie

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Chris Showalter, CEO di Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), è lieto di annunciare la firma di un memorandum d’intesa (MOU) con l’Organizzazione giapponese per la sicurezza dei metalli e dell’energia (JOGMEC, Japan Organization for Metals and Energy Security). Questa collaborazione strategica mira a supportare gli sforzi di JOGMEC di assicurare metalli più puliti dal Kabanga Nickel Project per l’industria giapponese delle batterie.





Kabanga è uno dei giacimenti di solfuro di nichel sottosviluppati più grandi al mondo e di massima qualità, con rame e cobalto come sottoprodotti.

