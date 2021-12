Riassunto: Lifespin GmbH ottiene un finanziamento temporaneo di 2,5 milioni di euro finalizzato a sviluppare ulteriormente il suo pannello di diagnosi differenziale basato sulla metabolomica e abilitato dall’intelligenza artificiale per le malattie neurologiche

L’azienda prevede di lanciare un ciclo di finanziamento di serie ‘A’ nel 2022

RATISBONA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Lifespin GmbH, un’azienda che utilizza i deep data e che attualmente sta sviluppando una piattaforma proprietaria di test sanitari basati sull’IA per la misurazione dei dati metabolici quantitativi in campioni di pazienti, ha ottenuto un finanziamento temporaneo di 2,5 milioni di euro per alimentare lo sviluppo continuo dei suoi prodotti.





La piattaforma Lifespin è basata sulla mappatura di dati metabolici che vengono convertiti in informazioni utili sulla salute delle persone, che possano essere utilizzate in un’ampia gamma di attività cliniche, di ricerca e farmaceutiche. Il software diagnostico di Lifespin sarà applicabile nel più ampio campo possibile dell’assistenza sanitaria – dalla diagnostica alla stratificazione dei pazienti, alla medicina personalizzata, oltre che per sostenere il processo di scoperta dei farmaci.

Contacts

Dott. Ali Tinazli, Amministratore delegato Lifespin GmbH

ali.tinazli@lifespin.ai +49 941-942-898-12 and +1 310-467-1112