Riassunto: Li-Cycle e KION Group creano una collaborazione strategica mondiale per il riciclo delle batterie agli ioni di litio; Li-Cycle annuncia una nuova struttura di tipo spoke in Francia

KION, tra i principali fornitori globali di carrelli elevatori industriali e di soluzioni per la supply chain, ha scelto Li-Cycle come principale partner mondiale per il riciclo fino a tutto il 2030;

Li-Cycle annuncia progetti di sviluppo di una nuova struttura basata sul modello spoke in Francia, a supporto della domanda commerciale nella regione;

Li-Cycle si afferma come maggior azienda specializzata nel riciclo delle batterie agli ioni di litio in Europa e nell’America settentrionale, con una capacità prevista della rete spoke globale di oltre 100.000 tonnellate all’anno

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) (“Li-Cycle” o la “azienda”), leader di settore nel recupero delle risorse delle batterie agli ioni di litio e principale azienda per il riciclo delle batterie agli ioni di litio dell’America settentrionale, ha firmato un accordo definitivo (“accordo”) relativo a una collaborazione mondiale per il riciclo delle batterie agli ioni di litio con KION Group (“KION”), fornitore globale leader nei carrelli elevatori industriali e nelle soluzioni per la supply chain.





