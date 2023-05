Riassunto: Li-Cycle e Glencore annunciano progetti per un importante centro di riciclo in Europa

È prevista la creazione della prima soluzione in Europa a circuito totalmente chiuso a partire dai materiali per batterie agli ioni di litio fino ai prodotti per batterie; si tratterebbe della maggior fonte di litio riciclato per batterie, oltre che di nichel e di cobalto riciclati, del continente

La capacità di trattamento annua del nuovo centro dovrebbe essere compresa tra le 50.000 e le 70.000 tonnellate di massa nera

Lo studio finale di fattibilità prenderà il via nella metà del 2023; sarà basato sulla tecnologia leader di Li-Cycle ed estenderà all’Europa il vantaggio di apripista del settore

Tempistiche accelerate grazie alla ristrutturazione di una parte dell’impianto di Portovesme, in Sardegna, di proprietà di Glencore

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Li-Cycle Holdings Corp.(NYSE: LICY) (“Li-Cycle” o la “azienda”), leader nel settore del riciclo delle risorse delle batterie agli ioni di litio e principale azienda di riciclo delle batterie agli ioni di litio nell’America settentrionale, e Glencore International AG, una controllata al 100% di Glencore plc (LON: GLEN) (“Glencore”), tra le realtà più importanti nella produzione, nel riciclo e nella commercializzazione di nichel e cobalto per la produzione delle batterie agli ioni di litio, hanno firmato un memorandum d’intesa per lo studio congiunto della fattibilità, e il successivo sviluppo, di un centro a Portovesme, in Sardegna (il “centro di Portovesme”).





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con gli investitori

Nahla A. Azmy



Sheldon D’souza



investors@li-cycle.com

Media

Louie Diaz



media@li-cycle.com