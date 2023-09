Riassunto: Li-Cycle e Glencore accelerano i piani operativi per il centro europeo di riciclaggio

Avviato l’approccio in due fasi al progetto dell’hub di Portovesme, in Sardegna, per accelerare la produzione di carbonato di litio per la prima metà del 2024

La Fase 1 è stata ideata per la lavorazione di un massimo di 11.000 tonnellate di massa nera all’anno, in anticipo rispetto al progetto di produzione su larga scala di Fase 2, con una capacità di lavorazione annua prevista di 50.000-70.000 tonnellate

Il progetto, efficiente in termini di capitale, consolida ulteriormente il vantaggio di Li-Cycle come operatore in Europa

L’hub di Portovesme supporterà l’obiettivo UE di riciclaggio di almeno il 15% delle materie prime critiche (MPC) entro il 2030, come definito dalla Legge sulle MPC

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) (“Li-Cycle” o la “Società”), società leader globale nel settore del recupero delle risorse di batterie agli ioni di litio e Glencore International AG, consociata di Glencore plc (LON: GLEN) (“Glencore”), produttore, riciclatore e distributore leader di nichel e cobalto per la produzione di batterie agli ioni di litio, hanno annunciato i piani per un approccio in due fasi al progetto del polo produttivo di Portovesme, in Sardegna, per accelerare la produzione di carbonato di litio per batterie.





