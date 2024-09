Riassunto: LG Electronics, KT Corporation e Vodafone si uniscono al pool di brevetti Cellular IoT di Sisvel

LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–KT Corporation, LG Electronics Inc. e Vodafone Group Services Limited sono diventate le ultime società a unirsi al pool di brevetti Cellular IoT gestito da Sisvel, consolidando ulteriormente lo status del programma come one-stop-shop per la concessione di licenza ai produttori di dispositivi Cellular IoT.





Con queste aggiunte, oltre il 50% di tutti i brevetti essenziali (SEP) per gli standard NB-IoT e LTE-M sono ora disponibili attraverso una singola licenza concessa da Sisvel. Il programma consente agli implementatori di accedere a 34 diversi portafogli di brevetti in un’unica transazione rapida e semplice, con tariffe che partono da soli 0,08 dollari a dispositivo.

Il programma Sisvel Cellular IoT rappresenta una gamma diversificata di proprietari di brevetti provenienti dall’ecosistema delle telecomunicazioni e dell’IoT.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

press@sisvel.com