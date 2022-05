Riassunto: LG Chem sviluppa un prodotto plastico avanzato per prevenire la fuga termica nelle batterie dei VE

Il nuovo prodotto in plastica offre eccezionali proprietà di barriera alle fiamme rispetto alle plastiche ordinarie per ottenere la più lunga resistenza al fuoco al mondo

L’avvio della produzione di massa è previsto per il 2023

Il nuovo prodotto sarà applicato a diversi settori industriali in risposta alla domanda di componenti per batterie.

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–LG Chem (KRX: 051910) ha annunciato oggi di aver sviluppato un nuovo prodotto in plastica per le batterie che è in grado di impedire la propagazione delle fiamme, offrendo le più lunghe prestazioni di resistenza al fuoco al mondo.





Il prodotto ingegneristico in plastica ignifuga di LG Chem è in grado di impedire la propagazione delle fiamme, grazie alla tecnologia e ai metodi di produzione proprietari dell’azienda.

