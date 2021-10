Riassunto: LG Chem intenzionata a entrare nel mercato dei telai per pannelli solari

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–LG Chem (KRX: 051910) ha sviluppato per la prima volta in Corea un materiale plastico in grado di sostituire il metallo nei telai per pannelli solari e si accinge a fare il proprio ingresso a pieno titolo nel mercato.

LG Chem ha annunciato che la società ha sviluppato, utilizzando una tecnologia e metodi di produzione proprietari, ‘LUPOY EU5201’, un materiale a infiammabilità ritardata in PC/ASA in grado di mantenere la forma anche durante i cambiamenti di temperatura grazie ai bassi livelli di espansione termica.

* PC/ASA: Plastica ingegnerizzata con proprietà fisiche potenziate, realizzata miscelando resine di acrilonitrile stirene acrilato (Acrylonitrile Styrene Acrylate, ASA) con una base di policarbonato (PC).

I telai per pannelli solari vengono collocati intorno ai bordi per supportare e proteggere i pannelli solari da impatti esterni.

