Riassunto: L’evento virtuale di ottobre di Open Group festeggerà 25 anni di standard Open Technology

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–The Open Group, il consorzio tecnologico che realizza standard indipendenti dai fornitori, ospita il suo prossimo evento “Open Digital Standards” del 25-27 ottobre 2021.

All’evento dell’Open Digital Standards parteciperanno fornitori e organizzazioni utenti finali da tutto il mondo per parlare di come lo sviluppo interdisciplinare di open standards stia aiutando le aziende a diventare digitali.

L’evento virtuale avrà inizio alle ore 11:30 orario locale di Shanghai martedì 26 ottobre (ore 20:30 ora solare del Pacifico del 25 ottobre), e terminerà alle 13:30 orario locale di Boston mercoledì 27 ottobre. Le sessioni regionali verranno ospitate in lingua locale dalle sedi di The Open Group in tutto il mondo – Shanghai, Mumbai, Londra, San Paolo, San Francisco, Tokyo, Johannesburg, Boston.

