Riassunto: L’Europa lancia il computer quantistico Euro-Q-Exa in Germania e consolida l’infrastruttura digitale sovrana

Euro-Q-Exa sarà al servizio della comunità scientifica e dell'industria in Germania e in Europa e consentirà la ricerca quantistica pratica e lo sviluppo di applicazioni nell'ecosistema HPC in Europa.

Sarà installato e gestito con servizi di hosting presso il Leibniz Supercomputing Centre (LRZ), a garanzia di un controllo locale, della competenza operativa e della generazione di capacità a lungo termine.

presso il Leibniz Supercomputing Centre (LRZ), a garanzia di un controllo locale, della competenza operativa e della generazione di capacità a lungo termine. Sviluppato da IQM Quantum Computers grazie alla piattaforma proprietaria Radiance, è stato progettato per consentire alle istituzioni di realizzare, gestire e adattare le proprie capacità quantistiche, oltre che per l'approfondita integrazione con il calcolo a performance elevate, con il supporto di flussi di lavoro ibridi scalabili di tipo quantum-HPC.

L'iniziativa è stata co-finanziata dall'impresa comune EuroHPC, dal Ministero federale tedesco per la Ricerca, la Tecnologia e lo Spazio (BMFTR) e dal Ministero bavarese per le Scienze e le Arti (StWK).

MONACO DI BAVIERA, Germania--(BUSINESS WIRE)--Euro-Q-Exa, il primo computer quantistico dell'impresa comune EuroHPC implementato in Germania, è stato presentato al Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) di Garching, Monaco di Baviera.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:

Email: press@meetiqm.com

Cellulare: +358504790845

www.meetiqm.com