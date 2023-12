Riassunto: L’Europa è la regione più economica per la gestione delle entità nel 2023

L’Europa classificata come la regione più economica per il secondo anno consecutivo

Il Nord America classificato come migliore regione per rapidità commerciale

L’aumento dei servizi legali e l’incremento della digitalizzazione vedono una riduzione del 4% dei costi medi globali

La tempistica media globale è salita del 48% con maggiore disparità nell’adozione tecnologica in tutto il mondo

Nel complesso, Malesia, Australia e Singapore classificate come le migliori giurisdizioni a livello globale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–L’Europa ha mantenuto la prima posizione come la regione più economica per la gestione di entità da parte di società multinazionali quest’anno tra maggiori disparità in tutto il mondo, con il movimento per la digitalizzazione che procede a velocità diverse nel mondo.





Stando ai dati raccolti dal leader di Entity Portfolio Management (EPM) Mercator® by Citco (Mercator) nel suo annuale Mercator Entity Management Report 2023 (Rapporto Mercator sulla gestione delle entità), nel 2023 i costi medi globali combinati per il completamento di attività associate a entità da parte di multinazionali sono diminuiti del 4%.

