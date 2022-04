Riassunto: L’Europa è in ritardo sulla modernizzazione dei pagamenti in tempo reale rispetto ai paesi emergenti e perde un’occasione di crescita economica, secondo una relazione di ACI Worldwide

Nel 2021 sono state 118,3 miliardi le transazioni di pagamento in tempo reale nel mondo, pari a una crescita su base annua del 64,5%; secondo GlobalData, entro il 2026 queste operazioni dovrebbero raggiungere quota 427,7 miliardi

I pagamenti in tempo reale contribuiranno a generare un PIL addizionale di 173 miliardi di dollari USA nel 2026, un trend positivo rispetto ai 78,4 miliardi di dollari del 2021. Lo afferma uno studio Cebr sull’impatto finanziario relativo a 30 delle principali economie mondiali, tra cui sia paesi industrializzati che quelli in via di sviluppo

L’indagine Cebr evidenzia le raccomandazioni su una politica ad ampio raggio per il massimo impatto economico dei pagamenti in tempo reale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–In materia di modernizzazione dei pagamenti in tempo reale, le principali economie europee come Regno Unito e Francia sono in ritardo rispetto a paesi emergenti quali India e Brasile e si perdono un’occasione di crescita finanziaria, secondo quanto afferma la 3a edizione di Prime Time for Real Time 2022 (Il momento d’oro del tempo reale 2022), a cura di ACI Worldwide, (NASDAQ: ACIW) in collaborazione con GlobalData, società leader nelle analisi e nei dati, e con il Centre for Economics and Business Research (Cebr).

