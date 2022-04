Riassunto: L’ETA di Shippeo progredisce incredibilmente, con un miglioramento del 32%.

I clienti ricevono un avviso più preciso e avanzato in caso di ritardo

Accresce la prevenzione degli stock-out nei negozi e dei possibile arresti delle linee di produzione

Le risposte correttive diventano più rapide così come le operazioni di adeguamento

Vengono nettamente anticipate le possibili congestioni nei punti critici della catena di approvvigionamento, per esempio alle banchine e ai porti

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Shippeo, fornitore leader della visibilità nel trasporto, ha migliorato significativamente la sua prestazione nel calcolo dell’ETA grazie a investimenti in nuove infrastrutture AI/ML e in sofisticati algoritmi. Come risultato, shipper e fornitori di servizi logistici stanno apprezzando un ETA delle proprie spedizioni (tempi di arrivo stimato) di maggiore precisione e affidabilità, aumentando così l’efficienza e la visibilità della loro supply chain.

