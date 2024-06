Riassunto: Leroy Merlin migliora l’esperienza del cliente con soluzioni digitali Hanshow

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Hanshow, una delle principali imprese nel settore delle etichette da scaffali elettroniche (ESL) e nello sviluppo di soluzioni per il retailing digitale, e Leroy Merlin, una delle principali imprese globali nel settore del fai da te, hanno stretto una partnership volta a migliorare le esperienze dei clienti e dei dipendenti apponendo ESL su oltre 50.000 prodotti integrate con l’app Leroy Merlin in Francia. Ora i clienti possono fare lo shopping avvantaggiandosi di un’agevole geolocalizzazione dei prodotti e raccomandazioni personalizzate nei negozi Leroy Merlin. Dopo 18 mesi di R&S, hanno implementato una soluzione completamente personalizzata in tutti i punti vendita Leroy Merlin.









Navigazione del cliente migliorata grazie all’app Leroy Merlin

Questa esperienza immersiva è usufruibile grazie all’app Leroy Merlin insieme alle soluzioni ESL avanzate Hanshow.

