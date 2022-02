Riassunto: Lenovo svela al MWC ’22 prodotti e soluzioni progettati per alimentare un mondo ibrido

Lanciati al MWC 2022 i nuovi ThinkPad™, ThinkBook™, ThinkVision™, IdeaPad™, un tablet e altri dispositivi e soluzioni di motorola

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Lenovo™ ha svelato al MWC 2022 un portafoglio di prodotti e soluzioni nuovi e innovativi, progettati per un mondo più connesso e sempre più ibrido.

La gamma comprende un’ampia serie di sofisticati prodotti e soluzioni, espressione della visione di Lenovo di offrire a tutti tecnologie più intelligenti (Smarter Technology for All). Lenovo si impegna per integrare l’intelligenza nel proprio portafoglio di prodotti allo scopo di offrire più connettività a tutti: più accesso alle informazioni, alle comunicazioni e alla collaborazione globale.

Il primo ThinkPad con processore Snapdragon farà felici gli utilizzatori di dispositivi mobili con una batteria della durata di più giorni, esperienze accelerate di intelligenza artificiale e connettività 5G

Lenovo è entusiasta di annunciare il nuovissimo ThinkPad X13s sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies, Inc. e Microsoft, destinato a diventare il primo portatile al mondo operante sulla piattaforma di calcolo Snapdragon® 8cx Gen 31, compatibile anche con Windows 11 Pro.

