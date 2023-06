Riassunto: Lenovo spedisce un milione di unità dal suo primo stabilimento europeo di produzione in-house in Ungheria

BUDAPEST, Ungheria–(BUSINESS WIRE)–Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha raggiunto il traguardo di un milione di stazioni di lavoro e server prodotti e spediti dal suo primo stabilimento di produzione in-house appositamente costruito in Europa, appena un anno dopo la sua inaugurazione a Budapest, in Ungheria.

Dopo 10 mesi di costruzione nel corso della pandemia, lo stabilimento ha aperto le sue porte a giugno del 2022 per fornire assistenza ai clienti in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e per rispondere ai loro requisiti di infrastrutture server, sistemi di storage e stazioni di lavoro PC di fascia alta. Al mese di giugno 2023, lo stabilimento ha fornito soluzioni a oltre 1.000 clienti in 69 paesi e ha registrato un incremento nel volume e nella velocità delle operazioni nel corso di tutto lo scorso anno.

