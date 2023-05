Riassunto: Lenovo si classifica ottava nella Supply Chain Top 25 di Gartner® per il 2023

RALEIGH, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Lenovo è stata nuovamente nominata nella Gartner Supply Chain Top 25 per il 2023, classificandosi ottava in questo elenco di aziende globali con catene di fornitura. La Gartner Supply Chain Top 25 identifica, celebra e profila l’eccellenza della supply chain su scala globale, per regione e per settore di riferimento. Giunta al 19° anno, la classifica globale è un punto di riferimento per i chief supply chain officer (CSCO) e i loro team, che dà ispirazione per l’innovazione e la leadership.

La classifica Supply Chain Top 25 comprende due componenti principali: la performance aziendale e l’opinione. La performance aziendale, sotto forma di dati finanziari pubblici e di dati ESG (ambientali, sociali e di governance), fornisce una visione di come le aziende si sono comportate negli ultimi tre anni, mentre la componente di opinione offre uno sguardo al potenziale futuro e riflette la leadership nella comunità della catena di fornitura.

