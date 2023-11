Riassunto: Lenovo rivendica il portafoglio brevetti: presenta alla Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti una denuncia per violazione di brevetti contro ASUS

RALEIGH, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Lenovo (United States) Inc., parte della colosso tecnologico globale Lenovo Group, ha presentato una denuncia per violazione di brevetti il 15 novembre alla Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti (ITC) contro ASUSTeK Computer Inc. e ASUS Computer International (ASUS) per violazione di una serie di brevetti di Lenovo concernenti software, hardware e connettività in diversi prodotti ASUS. La denuncia giunge in risposta all’azione intentata da ASUS nell’agosto 2023 presso il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera relativamente a tecnologie cellulari, per la quale Lenovo aveva offerto come soluzione un accordo di licenza incrociata.





