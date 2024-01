Riassunto: Lenovo rivela al CES 2024 dispositivi e soluzioni per la creatività e la produttività basati sull’IA

Lenovo™ rafforza il suo portafoglio e la vision ‘IA per tutti’ con PC e altre potenti innovazioni basati sull’IA

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Oggi al CES® 2024 Lenovo ha lanciato una linea completa di oltre 40 nuovi dispositivi e soluzioni basati sull’IA, rafforzando la vision dell’azienda: IA per tutti. L’annuncio include vari innovativi PC basati sull’IA per i brand secondari di Lenovo – Yoga™, ThinkBook™, ThinkPad™, ThinkCentre™ e Legion™ – che personalizzano l’esperienza d’uso del computer sia per consumatori che per aziende come mai accaduto finora. Due nuovi prodotti proof of concept, un tablet, un’app, funzionalità IA Motorola, accessori e altro ancora completano il nuovo affidabile portafoglio di soluzioni tecnologiche.





