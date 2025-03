Riassunto: Lenovo presenta una tecnologia IA ibrida più personalizzata, integrata e innovativa al MWC 2025

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Oggi Lenovo ha presentato a MWC 2025 i progressi rivoluzionari nel campo dell'IA ibrida, con dispositivi e soluzioni integrati per sostenere i creatori, i professionisti e le aziende. Le nuove offerte esemplificano la visione di Lenovo di una Smarter AI for All e dimostrano in che modo l'IA end-to-end possa offire un flusso ininterrotto di creazione, connessione e collaborazione. La gamma di tecnologie presentata a MWC, dai nuovi fattori di forma dei dispositivi all'inferenza edge conveniente, è indicatrice della maturità e della versatilità del portafoglio IA di Lenovo, che mette in connessione un'innovazione audace con l'impatto sul mondo reale.

Tra i punti forti di Lenovo a MWC:

PC IA innovativi, con il nuovissimo ThinkPad T14s 2-in-1, il più recente ThinkBook 16p Gen 6 con NPU discreta e lo Yoga Pro 9i Aura Edition (16" , Gen 10)

Eccezionali proof of concept, tra cui il PC IA ThinkBook "nome in codice Flip" con display pieghevole verso l'esterno, gli esclusivi accessori Lenovo Magic Bay e il PC Yoga Solar Concept, alimentato a energia solare

Lenovo AI Now, un agente IA personale intelligente che opera sul dispositivo

Smart Connect 2.0, una soluzione software in grado di unificare gli ecosistemi digitali e di sfruttare Lenovo AI Now e moto ai tra i dispositivi

Il server ThinkEdge SE100 per rendere l'inferenza edge e l'intelligence a livello aziendale conveniente per ogni attività

