Riassunto: Lenovo presenta il rivoluzionario Personal AI Super Agent, nuovi concept adattivi e le innovazioni di prossima generazione per i dispositivi mobili, per gaming, consumer e commerciali al CES 2026

Dispositivi, software e concept avanzati basati sull’IA danno impulso alla visione “IA più intelligente per tutti” di Lenovo

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--In occasione del CES® 2026, Lenovo™ ha lanciato un’ampia gamma di innovazioni nell’ambito del suo vasto portafoglio, presentando nuove e più intelligenti esperienze di IA personale, proof-of-concept primi nel loro genere e importanti aggiornamenti in ambito gaming, mobile, consumer e commerciale. Dai ThinkPad™ ai ThinkBook™, ThinkCentre™, Yoga™, IdeaPad™, Legion e Motorola, Lenovo mostra come la sua visione “IA più intelligente per tutti” stia prendendo forma attraverso dispositivi sempre più adattivi, nuovi fattori di forma audaci e soluzioni software IA progettate per adattarsi in modo naturale nella vita di tutti i giorni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Adrian Horne, adrianhorne@lenovo.com