Riassunto: Lenovo presenta all’MWC 2024 innovativi prodotti e soluzioni progettati per attuare la sua vision ‘IA per tutti’

Lenovo annuncia all’MWC il lancio del suo più recente portafoglio di innovativi PC, software, proof of concept, e servizi e soluzioni per l’infrastruttura continuando così a rendere possibile una tecnologia più intelligente per tutti

BARCELONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Oggi all’MWC 2024 Lenovo ha presentato il suo portafoglio più recente di dispositivi basati sull’IA, software e soluzioni per l’infrastruttura nonché due dispositivi proof of concept che mettono in discussione i fattori di forma tradizionali dei PC e degli smartphone. Inoltre ha rivelato il futuro dell’IA ibrida alla base di offerte multidispositivo, di software e di servizi finalizzate a una personalizzazione, collaborazione ed efficienza superiori.





“La suite Lenovo di servizi e soluzioni per l’infrastruttura, dispositivi ottimizzati per l’IA, predisposti per l’IA, abilitati per l’IA offre una panoramica più ampia sulla nostra vision ‘IA per tutti’”, spiega Yuanqing Yang, Ceo e Presidente del CdA Lenovo.

