Riassunto: Lenovo presenta al salone CES soluzioni e dispositivi ricchi di funzionalità, per un’esperienza utente più personalizzata

Lenovo™ consolida il suo portafoglio con una nuova serie di PC Yoga™, ThinkPad™, ThinkBook™, Lenovo Legion,™ IdeaPad™ e IdeaCentre™, Lenovo Tab Extreme, il concept Project Chronos, Lenovo ThinkPhone by Motorola e altro ancora

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Oggi, al salone CES® 2023, Lenovo™ ha presentato le sue più recenti serie di soluzioni e dispositivi focalizzati sull’innovazione e sul miglioramento dell’esperienza utente. Dai nuovi fattori di forma fino agli splendidi prodotti di design e agli innovativi utilizzi dell’IA, il nuovo portafoglio offre a consumatori e utenti aziendali un’esperienza tecnologica maggiormente personalizzata.

Le nuove proposte dimostrano inoltre l’impegno ESG di Lenovo, mirato alla sua visione di arrivare alle zero emissioni nette entro il 2050, in linea con le iniziative Science Based Target. Lenovo continua a concentrarsi sul supporto dell’economia circolare aumentando l’uso di materiali riciclati nei prodotti e packaging e collaborando con i partner del settore per contribuire a migliorare l’efficienza energetica dei suoi dispositivi.

