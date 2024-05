Riassunto: Lenovo porta avanti il focus sulla sicurezza del cliente con la nuova funzionalità Cyber Resiliency as a Service basata sull’IA

Lenovo sfrutta la propria leadership nell’hardware e le soluzioni di sicurezza Microsoft per garantire la continuità dell’attività dei clienti e rafforzarne la protezione

Le funzioni di protezione, rilevamento, risposta e ripristino del network si integrano con maggiore visibilità nel panorama digitale per Lenovo Cyber Resiliency as a Service

MORRISVILLE, North Carolina–(BUSINESS WIRE)–Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), un’importantissima realtà globale nel settore della tecnologia, ha lanciato la nuova funzionalità Cyber Resiliency as a Service (CRaaS) basata sull’IA sfruttando le funzioni di telemetria digitale Lenovo e il portafoglio delle funzioni software per la sicurezza Microsoft che include Microsoft Copilot for Security e Defender for Endpoint. Grazie alla protezione multilivello offerta dall’IA, la nuova soluzione integra maggiore visibilità tramite le funzioni di protezione, rilevamento, risposta e ripristino del network per dispositivi e sistemi digitali.





