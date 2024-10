Riassunto: Lenovo nomina Ashley Gorakhpurwalla alla guida dell’Infrastructure Solutions Group

RALEIGH, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Lenovo, azienda tecnologica di fama mondiale, ha nominato Ashley Gorakhpurwalla alla guida dell’Infrastructure Solutions Group. Entrerà in Lenovo l’11 novembre come vicepresidente esecutivo di Lenovo e presidente dell’Infrastructure Solutions Group, nonché membro del comitato esecutivo di Lenovo, il team dirigente del Gruppo.









Gorakhpurwalla è già noto nel settore avendo guidato diverse divisioni concernenti sistemi per infrastrutture e dispositivi di archiviazione dal fatturato multimiliardario per aziende tecnologiche di livello internazionale. In particolare, ha ricoperto il ruolo di presidente e direttore generale della divisione Server and Infrastructure Systems di Dell EMC, dove ha guidato una divisione da 20 miliardi di dollari che comprendeva le unità PowerEdge Server, Hyperconverged Infrastructure ed Extreme Scale Infrastructure dell’azienda, nonché la ricerca e lo sviluppo della sua piattaforma di archiviazione e di protezione dei dati.

Stuart Gill – sgill@lenovo.com