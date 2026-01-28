Riassunto: Lenovo in una ricerca rivela che l’AI sta portando a risultati positivi, ma nella maggior parte dei casi i CIO non sono pronti per le prossime fasi

I CIO prevedono un ROI fino 179% sugli investimenti nell'intelligenza artificiale, con ulteriori efficienze attese a seguito della maggior diffusione dell'AI agentica

Oltre la metà (60%) delle organizzazioni si trova nelle fasi avanzate di adozione dell'AI, anche se solo nel 27% dei casi è stata predisposta una struttura di governance completa

Attualmente solo il 21% dei CIO utilizza l'AI agentica; nella metà (55%) dei casi si stanno esplorando o provando casi d'uso

L'AI ibrida si impone come modello di distribuzione preferito utilizzato da quasi due terzi (62%) delle aziende

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Nord--(BUSINESS WIRE)--Le aziende sono nettamente passate dai progetti AI pilota alle implementazioni su larga scala, attirate da comprovati vantaggi e previsioni di significativi ritorni finanziari. È quanto emerge dal Lenovo CIO Playbook 2026, basato sui dati delle ricerche a cura di IDC.

