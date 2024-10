Riassunto: Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA accelera processi decisionali più intelligenti e migliora le operazioni ai fini di risultati aziendali superiori

Al Lenovo Tech World le imprese espandono la collaborazione per offrire funzionalità IA ibride full-stack e agenti di IA generativa personalizzati utilizzando i dati aziendali per liberare intelligence in varie piattaforme

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Yuanqing Yang, Ceo e Presidente del CdA Lenovo, nella sua presentazione di apertura tenutasi insieme a Jensen Huang, Ceo e fondatore di NVIDIA, ha lanciato Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA all’edizione di quest’anno del Lenovo Tech World – l’evento annuale dell’innovazione tecnologica globale organizzato da Lenovo. Abilitata dalle funzionalità full-stack e dalla libreria IA di Lenovo, insieme al networking, al computing accelerato e al software IA di NVIDIA, Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA mette in grado le imprese di trasformare dati e intelligence in risultati aziendali più rapidamente e con più efficienza, accelerando l’adozione dell’IA e consentendo di ottenere un ritorno sull’investimento (ROI) maggiore.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

