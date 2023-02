Riassunto: Lenovo Group: risultati del terzo trimestre 2022/23

Lenovo registra risultati solidi grazie ai motori di crescita diversificati e all’eccellenza operativa che trainano la redditività

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oggi ha annunciato i risultati relativi al terzo trimestre. Il gruppo ha registrato un fatturato di 15,3 miliardi di dollari USA e un utile netto di 437 milioni di dollari. Il fatturato del gruppo generato dalle attività non correlate ai PC è salito al 41% sul totale, con una redditività che resta solida a seguito dei massimi storici raggiunti dai motori diversificati della crescita di Lenovo, Solutions and Services Group (SSG) e Infrastructure Solutions Group (ISG), che si sono attestati rispettivamente a 1,8 miliardi di dollari e a 2,9 miliardi di dollari, con un rialzo del 23% e del 48% su base annua. Per il quinto trimestre consecutivo, tutti i principali gruppi di Lenovo hanno contribuito all’utile operativo.

