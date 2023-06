Riassunto: Lenovo è stata dichiarata “vincitrice assoluta” nella causa FRAND di InterDigital

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Lenovo ha annunciato oggi che l’Alta Corte del Regno Unito ha dichiarato che Lenovo è indubbiamente il vincitore assoluto nella causa in corso con InterDigital per quanto riguarda le tariffe di licenza per i brevetti 3G, 4G e 5G. La Corte ha imposto a InterDigital di pagare la maggior parte delle spese legali di Lenovo per la causa FRAND (Fair, Reasonable and Non-discriminatory).





La sentenza di oggi rafforza ulteriormente il continuo impegno di Lenovo come licenziatario disponibile e convalida il tasso di licenza che Lenovo ha sostenuto in sede di contenzioso.

John Mulgrew, Vice President, Deputy General Counsel & Chief Intellectual Property Officer di Lenovo, ha accolto la decisione come segue:

“La chiara vittoria di Lenovo in questo caso di fissazione delle tariffe FRAND è una vittoria più ampia e storica per il settore tecnologico e per i clienti che serviamo”.

