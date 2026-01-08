Riassunto: Lenovo definisce la nuova era dell’IA ibrida con un portafoglio di soluzioni AI personalizzate, percettive e proattive presentato al Tech World @ CES 2026

Lenovo annuncia il lancio dell’IA agentica Motorola Qira e Lenovo, un’IA agentica personale multidispositivo, insieme ai nuovi smartphone di punta Motorola, a un portafoglio ampliato di PC basati sull’IA, a vari proof-of-concept visionari tra cui indossabili agentic-native, e a innovativi server di inferenza oltre a importanti progressi nelle tecnologie IA per FIFA, Formula 1®e intrattenimento.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Oggi al Tech World @ CES 2026 presso la Sphere di Las Vegas, Lenovo ha presentato le sue innovazioni più audaci per il futuro dell’IA ibrida, lanciando un nuovo personal AI super agent, PC basati sull’IA e smartphone di nuova generazione, proof-of-concept tra cui indossabili agentic-native, infrastrutture aziendale IA di nuova generazione e collaborazioni rivoluzionarie nei settori dell’intrattenimento e dello sport.

